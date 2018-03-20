المشدد 5 سنوات لـ"ربة منزل" لإتجارها فى المخدرات بالمرج

المشدد 5 سنوات لـ"ربة منزل" لإتجارها فى المخدرات بالمرجالثلاثاء، 20 مارس 2018 02:32 م
اقراص مخدره - ارشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة ربه منزل لإتجارها فى المواد المخدرة بالمرج، بالسجن المشدد 5 سنوات.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات، تفيد بقيام "سناء ع أ" تخصص نشاطها فى الإتجار، وترويج المواد المخدرة، بمنطقة المرج، بإخطار ضباط مباحث قسم المرج بالواقعة، تم عمل التحريات، والتأكد من صحة المعلومات.
بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمة، وبحوزتها كمية كبيرة من مخدر الحشيش و100 قرص من مخدر الترامادول، تم اقتيادها إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبمواجهتها، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار، وترويجها بالمنطقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة التى أحالتها عقب انتهاء التحقيق لمحكمة الجنايات، والتى أصدرت الحكم عليها بالسجن المشدد 5 سنوات.
إضافة تعليق
صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون
انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة