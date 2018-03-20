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المشدد 5 سنوات لـ"ربة منزل" لإتجارها فى المخدرات بالمرج

الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:32 م
المشدد 5 سنوات لـ"ربة منزل" لإتجارها فى المخدرات بالمرج اقراص مخدره - ارشيفية





كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة ربه منزل لإتجارها فى المواد المخدرة بالمرج، بالسجن المشدد 5 سنوات.
 
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات، تفيد بقيام  "سناء ع  أ" تخصص نشاطها فى الإتجار، وترويج المواد المخدرة، بمنطقة المرج، بإخطار ضباط مباحث قسم المرج بالواقعة، تم عمل التحريات، والتأكد من صحة المعلومات.
 
 
بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمة،  وبحوزتها كمية كبيرة من مخدر الحشيش و100 قرص من مخدر الترامادول، تم اقتيادها إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
وبمواجهتها، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار، وترويجها بالمنطقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة التى أحالتها عقب انتهاء التحقيق لمحكمة الجنايات، والتى أصدرت الحكم عليها بالسجن المشدد 5 سنوات.

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محكمة جنايات شمال القاهرة

المنعقدة بالعباسية

إتجار فى المواد المخدرة

مخدرات المرج




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