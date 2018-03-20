المشاركون بمؤتمر المعابدة بأسيوط: السيسي أنقذ الدولة من المؤامرات







أسيوط - هيثم البدرى

قال المهندس ياسر عمر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أنقذ الدولة من المؤامرة التى كانت تستهدف منطقة الشرق الأوسط، ويجب الوقوف بجوار الرئيس ودعمه لاستكمال مسيرة الإنجازات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى نظمه أهالى قرية المعابدة برعاية " آل حمد " بالتنسيق مع حملة كلنا معاك من أجل مصر وبحضور الآلاف من الأهالى من القرية والقرى المجاورة.

وأوضح عمر، أن الدعم لابد أن يصل لمستحقيه، حيث إن الدعم يصل إلى 85 مليار جنيه كانت لا توزع توزيعا عادلا، لكن السيسي، هذا الرئيس الإنسان، يشدد على وصول الدعم لمن يستحقه، مضيفا:" أبشر المستفيدين من تكافل وكرامة لرفع معاشهم من 300 أو 400 جنيه إلى 600 جنيه خلال الأيام القادمة.

وشدد على ضرورة نزول المصريين بكثافة يوم الانتخابات للتصويت للرئيس الذى حمى مصر ووقف فى وجه المؤامرات وأفشل مخططات إسقاط الدولة.

وأضاف:" أى إصلاح فى الدنيا سيأخذ من شعبية من يقوده وينفذه، وفى 2011 كان احتياطى النقد الدولى 36 مليار جنيه وتم استنزافه من خلال استيراد غاز كل شهر لإنارة البلد وتشغيل المصانع بقيمة 800 مليون دولار شهريا، وبالرغم من ذلك كانت الكهرباء غير منتطمه وتم استنزافهم فى أقل من 3 سنوات، وكنا نسدد ديوننا بشكل منتظم وكان المتآمرون يتمنون ألا تستطيع السداد حتى يعلنوا إفلاسنا، لكن بفضل الله أولا ثم بجهود الرئيس السيسي خرجنا من هذه المرحلة، ونحن نضع اليوم رؤية 2030 ونحن من نملك نجاح هذه الرؤيا".