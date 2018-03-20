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الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:29 م
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المستشار العلمى للمفتى: "من يحرمون عيد الأم يحبون النكد"

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:25 م
المستشار العلمى للمفتى: "من يحرمون عيد الأم يحبون النكد" الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى للمفتى





كتب - إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى للمفتى، أن من يحرمون الاحتفال بـ"عيد الأم" من المتشددين، حيث قال: "من يحرمون يوم الأم يحبون النكد، وإدخال البؤس فى حياة الناس، ويحرمون كل شيء والدين منهم براء".
 
وأضاف فى تصريحات إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن العرف المصرى إذا استقر على أمر نجد أن له أصل فى الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة تجرى فى دماء المصريين، مؤكدًا أن إكرام الأم من الدين.
 

 


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