المرور: حملات رادار أعلى الطرق السريعة لرصد المخالفات ومنع الحوادث







كتب عبد الرحمن سيد

عززت اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق السريعة، بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة، وشددت حملاتها على السيارات لتأمين الرحلات وتكثيف حملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

كما نشرت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة على الطرق، لملاحظة حركة السيارات كما تم توزيع الأوناش المرورية على كافة الطرق السريعة والصحراوية والزراعية ، لرفع أى معوقات مرورية من أعطال أو حوادث مرورية تتسبب فى ظهور كثافات مرتفعة للسيارات .

تأتى تلك الحملات المرورية فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميدانى على الطرق الرئيسة تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.