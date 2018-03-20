"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1224 مركبة مخالفة بالمحافظات

"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1224 مركبة مخالفة بالمحافظاتالثلاثاء، 20 مارس 2018 07:00 ص
المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 856 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 412 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
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