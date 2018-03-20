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المرصد السورى: تنظيم داعش يسيطر على حى القدم فى دمشق

الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:22 ص
المرصد السورى: تنظيم داعش يسيطر على حى القدم فى دمشق داعش - أرشيفية





رويترز
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قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن مقاتلى تنظيم داعش الذين يسيطرون على حى القدم الصغير فى دمشق حققوا بعض المكاسب على الأرض بعد طرد وحدات الجيش السورى التى تحركت صوب منطقة مجاورة غادرها عناصر المعارضة الأسبوع الماضى.

وأضاف أن التنظيم المتشدد قتل خلال اشتباكات استمرت 24 ساعة 36 جنديا سوريا. ولم يتسن الحصول على تعليق من الجيش السورى.

ويقع حى القدم على المشارف الجنوبية للعاصمة السورية ولم يكن جزءا من الهجوم المستمر منذ شهر الذى يشنه الجيش على المعارضة فى الغوطة الشرقية، والحى قريب من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الذى شهد قتالا شرسا فى بداية الصراع السورى الذى دخل عامه الثامن.

 

 


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