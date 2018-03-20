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المدفعية التركية تستهدف محطة مياه بريف الحسكة السورية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:26 م
المدفعية التركية تستهدف محطة مياه بريف الحسكة السورية الجيش التركى ـ صورة أرشيفية





دمشق (أ ش أ)
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ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن المدفعية التركية استهدفت محطة علوك للمياه، وخط الكهرباء المغذى لها فى منطقة رأس العين نحو 85 كم شمال مدينة الحسكة، ما أدى إلى خروجها من الخدمة وانقطاع مياه الشرب عن المدينة.

وأفادت (سانا) بأن قوات النظام التركى وسعت نطاق عدوانها عبر استهداف خط نقل الطاقة الكهربائية المغذى لمحطة علوك للمياه شرق مدينة رأس العين بنحو 7 كم ومحيطها ومدخلها، ما تسبب بفقدان المحطة للتغذية الكهربائية، وبالتالى توقفها وخروجها من الخدمة وانقطاع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها.

من جانبه، قال وزير الكهرباء السورى محمد زهير خربوطلى - فى تصريح - إن "ورش الإصلاح توجهت - فورا - من أجل إصلاح الخط ولكن أيضا تم استهداف الآلية التى كانت تقل عمال الورش وتعرضت لأضرار كبيرة، كما أصيب عدد من العمال بجروح طفيفة".

وأوضح الوزير السورى أن الورش تمكنت من إصلاح الأعطال فى الخط الكهربائي، وتمت إعادة ضخ مياه الشرب لمدينة الحسكة بشكل طبيعى.

بدوره، أشار مدير الشركة العامة لكهرباء الحسكة المهندس أنور العكلة إلى أن خطوط التوتر الكهربائى (20 ك.ف.) المغذية لمحطة مياه علوك تضررت بشكل كبير؛ ما أدى إلى خروجها من الخدمة جراء الاعتداءات التركية بالقذائف واستهدافها مدخل المحطة ومحيطها، مبينا أن الورش الفنية قامت منذ الصباح الباكر بإصلاح خطوط التوتر المغذية للمحطة وتمكنت من إصلاحها.

وقال مدير مؤسسة المياه محمود العكلة إن المؤسسة أوقفت ضخ المياه عن مدينة الحسكة والأحياء المحيطة بها نتيجة خروج محطة مياه علوك من الخدمة بسبب الاعتداء التركي، لافتا إلى أن محطة مياه علوك سليمة والأضرار مقتصرة على الشبكة الكهربائية.

وبحسب (سانا)، اعتدت قوات النظام التركى - فى 27 أبريل الماضى - على محطة مشروع آبار علوك، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالمحطة وخروجها من الخدمة، وبالتالى انقطاع المياه عن عشرات التجمعات السكنية فى مدينة الحسكة وريفها.

 


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