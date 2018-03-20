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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين أنقرة بسبب اعتقال صحفى تركى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:31 ص
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين أنقرة بسبب اعتقال صحفى تركى الشرطه التركية -أرشيفية





(أ ف ب)
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أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، استمرار أنقرة فى احتجاز الصحفيين محمد التان وشاهين الباى مضيفة ان توقيفهما لا يمكن اعتباره "مراعيا للأنظمة" أو "تم بموجب السبل القانونية".

وفى أحكامها الأولى فى قضية الصحفيين الموقوفين بعد محاولة التحركات العسكرية ضد أردوغان فى يوليو 2016، نددت المحكمة فى بيان بـ"انتهاك الحق فى الحرية والأمان" و"الحق فى التعبير" الواردين فى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

 

 

 

 


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