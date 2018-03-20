المتهم بقتل سائق بنها: " قتلته علشان عاوز يحمل الركاب قبل باقى السواقين"الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:06 م
اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية
القليوبية حسن عفيفي
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"مشاكل السائقين لم تنتهى وكل واحد عاوز يحمل قبل الثانى وإحنا كل يوم فى المشاكل دى"، بهذه الكلمات بدأ "أحمد. ج ع" عامل كارتة بموقف سيارات منشية النور، اعترافاته أمام العميد حسنى نصار مفتش مباحث شمال بنها.
وقال المتهم فى اعترافاته ، "قبل أن ياتى المجنى عليه بسيارته للتحميل كان كل سائق ملتزم بدوره، وكنت أقف ومعي دفتر الايصالات وورقة أرقام السيارات لتسجيل كل سيارة تدخل الموقف وفوجئت بقدوم المجنى عليه وتخطى السائقين والسيارات، وقام بوضع سيارته أمامهم، وطالبوه بالإلتزام بدورة ولم يتراجع وأوقف سيارته، مما أثار حفيظتهم وكادوا أن يتشاجروا جميعا".
وأضاف المتهم، "توجهت إليه وطلبت منه الرجوع للخلف والالتزام بدوره، فلم يرجع ورفض ورفع صوته وقال أنت بتسمح لسائقين بتخطى الدور، وحدث هذا أكثر من مرة، ونشبت بينى وبينه مشاجرة وتعدى على بالسباب فأخرجت مطواه كانت بحوزتى وطعنته عدة طعنات فى رقبته حتى لفظ أنفاسه ومات وقمت بتسليم نفسى لأجهزة الأمن".
كان العميد حسنى نصار مفتش مباحث شمال بنها، تلقى بلاغا من الأهالى بقيام عامل كارتة بذبح سائق فى موقف
سيارات منشية النور ببنها، حيث تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن وانتقل العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية لمكان الواقعة، حيث تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.
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