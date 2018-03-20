video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اللواء عادل لبيب: السيسي يبنى مصر العظمى وعلى الشعب مساندته

الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:59 م
اللواء عادل لبيب: السيسي يبنى مصر العظمى وعلى الشعب مساندته





الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يرغب فى بناء مصر العظمى، ويحتاج إلى مساندة الشعب المصرى كله، خاصة مع بشائر الخير التى بدر بها الرئيس وأنجز مشروعات تنتهى فى سنوات طويلة خلال 4 سنوات فقط.

 

وأضاف فى كلمته مساء اليوم، الثلاثاء، بمؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نظمه حزب حماة الوطن، أن الجميع ملزم امام العالم كله، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية حتى يرى العالم كله أن شعب مصر كله قادر على الوقوف على قلب رجل واحد.

 

وأكد لبيب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حمل على كتفه عبء كبير وتراكمات استمرت 50 سنة عاشت فيها مصر، بدون موائمات أو موازنات على حساب مصلحة مصر.

 

وأشار لبيب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذ أجرأ القرارات الإصلاحية مثل رفع الدعم، الذى لم يكن المواطن المحتاج يستطيع الحصول عليه، مقابل أمور إصلاحية أخرى ولابد من التفكير فى، الأمان الذى تعيشه مصر الآن.

 

من ناحية أخرى قال احمد المغربى، أمين قطاع المنتزة حزب حماة الوطن، أن قناة الجزيرة تسلط الضوء على مصر وسلبياتها فقط، دون النظر إلى التحديث الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمشروعات التنموية التى تتم بها.

 

وأضاف المغربى أن الفترة القادمة هى فترة جنى الثمار التى زرعها الرئيس خلال الفتؤة المقبلة، معلنا فتح مقرات حزب حماة الوطن، وتوفير وسائل مواصلات لنقل الناخبين إلى اللجان الانتخابية أيام الانتخابات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملة "مواطن" تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي بالعصافرة بحضور نواب الإسكندرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حماه وطن

انتخابات الرئاسه




لا تفوتك
ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره

هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره

صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"

صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"

فى اليوم العالمى للسعادة.. ازاى تفعّل 10 هرمونات مسئولين عنها فى جسمك

فى اليوم العالمى للسعادة.. ازاى تفعّل 10 هرمونات مسئولين عنها فى جسمك

تعرف على تاريخ مواجهات كوبر وسانتوس قبل مباراة مصر والبرتغال

تعرف على تاريخ مواجهات كوبر وسانتوس قبل مباراة مصر والبرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة