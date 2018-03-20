اللواء عادل لبيب: السيسي يبنى مصر العظمى وعلى الشعب مساندته







الإسكندرية - هناء أبو العز

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يرغب فى بناء مصر العظمى، ويحتاج إلى مساندة الشعب المصرى كله، خاصة مع بشائر الخير التى بدر بها الرئيس وأنجز مشروعات تنتهى فى سنوات طويلة خلال 4 سنوات فقط.

وأضاف فى كلمته مساء اليوم، الثلاثاء، بمؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نظمه حزب حماة الوطن، أن الجميع ملزم امام العالم كله، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية حتى يرى العالم كله أن شعب مصر كله قادر على الوقوف على قلب رجل واحد.

وأكد لبيب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حمل على كتفه عبء كبير وتراكمات استمرت 50 سنة عاشت فيها مصر، بدون موائمات أو موازنات على حساب مصلحة مصر.

وأشار لبيب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذ أجرأ القرارات الإصلاحية مثل رفع الدعم، الذى لم يكن المواطن المحتاج يستطيع الحصول عليه، مقابل أمور إصلاحية أخرى ولابد من التفكير فى، الأمان الذى تعيشه مصر الآن.

من ناحية أخرى قال احمد المغربى، أمين قطاع المنتزة حزب حماة الوطن، أن قناة الجزيرة تسلط الضوء على مصر وسلبياتها فقط، دون النظر إلى التحديث الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمشروعات التنموية التى تتم بها.

وأضاف المغربى أن الفترة القادمة هى فترة جنى الثمار التى زرعها الرئيس خلال الفتؤة المقبلة، معلنا فتح مقرات حزب حماة الوطن، وتوفير وسائل مواصلات لنقل الناخبين إلى اللجان الانتخابية أيام الانتخابات.