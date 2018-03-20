"الكرملين" يؤكد أهمية تطوير العلاقات بين السعودية وروسيا







موسكو (أ ش أ)

قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، إن "زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة هى مسألة تخص العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن وليست شأنا روسيا، ونحن نحترم علاقات الدول بعضها ببعض" ، مشيرا إلى أن أولوية موسكو تبقى بالاستمرار ببناء العلاقات مع السعودية وتنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها.

وأضاف بيسكوف، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين، "الأهم لنا هو تطوير علاقاتنا الطيبة مع الرياض وتنفيذ تلك الاتفاقيات والتفاهمات التى تم التوصل إليها خلال زيارة العاهل السعودى مؤخرا إلى روسيا الاتحادية".

وتابع قائلا:"نحن ننطلق من أن لدى الرياض وموسكو إرادة سياسية ورغبة ببذل كافة الجهود لتنفيذ الاتفاقيات بينهما وتطوير العلاقات على أساس المنفعة المتبادلة".