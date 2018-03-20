video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: عدم إرسال "ترامب" رسالة تهنئة لـ"بوتين" لا يعد خطوة غير ودية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:59 م
الكرملين: عدم إرسال "ترامب" رسالة تهنئة لـ"بوتين" لا يعد خطوة غير ودية بوتين ـ ترامب





موسكو(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال المتحدث باسم الكرملين، ديميترى بيسكوف، إن عدم إرسال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، رسالة تهنئة إلى الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، عقب فوزه فى انتخابات الرئاسة الروسية لا يعد خطوة غير ودية.

وتابع بيسكوف قائلًا، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء (تاس) الروسية، "لا يجب اعتبار ذلك بمثابة خطوة غير ودية، فبوتين يظل على استعداد لتطبيع العلاقات مع الشركاء الأمريكيين هناك حيث يصب الأمر فى مصلحتنا".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسى يتلقى الكثير من التهانى من قادة أجانب، موضحًا أن البعض قد لا يتمكن من إجراء مكالمة هاتفية نظرًا لجدول أعمالهم المكتظ، وقد تكون هناك أسبابا أخرى لدى البعض الآخر، وسيكون من الخطأ المبالغة فى أى شيء.

وذكر بيسكوف أن محادثات هاتفية تُجرى الآن بين بوتين ونظرائه من دول اخرى وسيتم الإفصاح عنها، كما قال إن مكالمات هاتفية ستستمر بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، عقب اجتماع بوتين مع رياضيين من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جايدلى، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ليست متفاجئة بنتيجة انتخابات الرئاسة الروسية، مضيفًا أنه لا توجد خطط لإجراء مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأسد يهنئ نظيره الروسى فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه

فى أول قرار بعد إعادة انتخابه.. بوتين يعلن تخفيض النفقات العسكرية العام الحالى

الرئيس الألمانى ورئيس وزراء اليابان يهنئان بوتين بإعادة انتخابه

بوتين لماكرون: لا يوجد أدلة للاتهامات فى قضية سكريبال

فيديو وصور.. بوتين يلتقى منافسيه فى الانتخابات الرئاسية الروسية بالكرملين

الكرملين

بوتين

روسيا

ترامب

اخبار العالم

انتخابات الرئاسه الروسيه

فوزر بوتين بالانتخابات الرئاسيه




لا تفوتك
شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة