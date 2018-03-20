الكرملين: عدم إرسال "ترامب" رسالة تهنئة لـ"بوتين" لا يعد خطوة غير ودية







موسكو(أ ش أ)

قال المتحدث باسم الكرملين، ديميترى بيسكوف، إن عدم إرسال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، رسالة تهنئة إلى الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، عقب فوزه فى انتخابات الرئاسة الروسية لا يعد خطوة غير ودية.

وتابع بيسكوف قائلًا، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء (تاس) الروسية، "لا يجب اعتبار ذلك بمثابة خطوة غير ودية، فبوتين يظل على استعداد لتطبيع العلاقات مع الشركاء الأمريكيين هناك حيث يصب الأمر فى مصلحتنا".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسى يتلقى الكثير من التهانى من قادة أجانب، موضحًا أن البعض قد لا يتمكن من إجراء مكالمة هاتفية نظرًا لجدول أعمالهم المكتظ، وقد تكون هناك أسبابا أخرى لدى البعض الآخر، وسيكون من الخطأ المبالغة فى أى شيء.

وذكر بيسكوف أن محادثات هاتفية تُجرى الآن بين بوتين ونظرائه من دول اخرى وسيتم الإفصاح عنها، كما قال إن مكالمات هاتفية ستستمر بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، عقب اجتماع بوتين مع رياضيين من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جايدلى، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ليست متفاجئة بنتيجة انتخابات الرئاسة الروسية، مضيفًا أنه لا توجد خطط لإجراء مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين.