الكرملين: ترامب يهنئ بوتين بالفوز فى الانتخابات ويبحثان قضية سوريا

الكرملين: ترامب يهنئ بوتين بالفوز فى الانتخابات ويبحثان قضية سورياالثلاثاء، 20 مارس 2018 05:40 م
بوتين وترامب- أرشيفية
رويترز
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قال الكرملين إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بوتين بحث فى اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب الوضع فى سوريا وأوكرانيا والحد من سباق التسلح.
وأضاف الكرملين أن بوتين وترامب تحدثا عن الحاجة للعمل معا لضمان الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب الدولى، مشيرا إلى أن ترامب "هنأ" بوتين هاتفيا على إعادة انتخابه رئيسا، كما بحثا الطرفان احتمال عقد لقاء بينهما.
فيما أشارت وسائل إعلام أن ترامب وبوتين لم يبحثا قضية تسميم العميل الروسى السابق فى بريطانيا، بحسب الكرملين.
وفى وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هاتف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة.
وكان المتحدث باسم الكرملين، قلل من أهمية عدم تهنئة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لنظيره الروسى، فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه رئيسا، قائلا "ليست بالأمر الهام".
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