الكرملين: ترامب يهنئ بوتين بالفوز فى الانتخابات ويبحثان قضية سوريا

قال الكرملين إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بوتين بحث فى اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب الوضع فى سوريا وأوكرانيا والحد من سباق التسلح.

وأضاف الكرملين أن بوتين وترامب تحدثا عن الحاجة للعمل معا لضمان الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب الدولى، مشيرا إلى أن ترامب "هنأ" بوتين هاتفيا على إعادة انتخابه رئيسا، كما بحثا الطرفان احتمال عقد لقاء بينهما.

فيما أشارت وسائل إعلام أن ترامب وبوتين لم يبحثا قضية تسميم العميل الروسى السابق فى بريطانيا، بحسب الكرملين.