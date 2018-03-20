video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكاميرون: خاطفون يقتلون مهندسا تونسيا فى جنوب غرب البلاد

الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:09 م
الكاميرون: خاطفون يقتلون مهندسا تونسيا فى جنوب غرب البلاد جيش الكاميرون- أرشيفية





(رويترز)
إضافة تعليق

ذكرت الحكومة الكاميرونية أن خاطفين قتلوا مهندسا تونسيا فى جنوب غرب البلاد الذى يتحدث الإنجليزية وأنه تمت استعادة جثته فى عملية إنقاذ أمس الاثنين.

وقال المتحدث باسم الحكومة عيسى تشيروما باكارى فى بيان إن العملية تمكنت أيضا من إنقاذ مهندس تونسى آخر واثنين من الفنيين الكاميرونيين كانوا قد خطفوا الأسبوع الماضى بينما كانوا يعملون لصالح شركة سوروبات التونسية لإنشاء الطرق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تونس: جماعة مسلحة فى الكاميرون تختطف اثنين من المواطنين

تونس

اخبار تونس

اخبار الكاميرون

اخبار العرب




لا تفوتك
غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة