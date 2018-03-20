الكاميرون: خاطفون يقتلون مهندسا تونسيا فى جنوب غرب البلاد

الكاميرون: خاطفون يقتلون مهندسا تونسيا فى جنوب غرب البلادالثلاثاء، 20 مارس 2018 08:09 م
جيش الكاميرون- أرشيفية
(رويترز)
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ذكرت الحكومة الكاميرونية أن خاطفين قتلوا مهندسا تونسيا فى جنوب غرب البلاد الذى يتحدث الإنجليزية وأنه تمت استعادة جثته فى عملية إنقاذ أمس الاثنين.
وقال المتحدث باسم الحكومة عيسى تشيروما باكارى فى بيان إن العملية تمكنت أيضا من إنقاذ مهندس تونسى آخر واثنين من الفنيين الكاميرونيين كانوا قد خطفوا الأسبوع الماضى بينما كانوا يعملون لصالح شركة سوروبات التونسية لإنشاء الطرق.
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