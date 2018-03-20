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الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:07 م
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القوى العاملة بالشرقية تجرى اختبارات محو الأمية لعمال المصانع

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:53 م
القوى العاملة بالشرقية تجرى اختبارات محو الأمية لعمال المصانع خالد المصرى مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية





الشرقية – إيمان مهنى
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أكد خالد المصرى مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، أنه تم إجراء اختبارات المرحلة الأولى لفصول محو الأمية للعمال، بعدد من كبرى مصانع وشركات العاشر من رمضان، لمحو أمية العاملين بتلك المنشآت الصناعية.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة محافظة الشرقية لمحو الأمية، وإيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية لأصحاب الشركات تجاة العاملين لديهم، بهدف تطوير الإنتاج وتحسين المنتج، ورفع درجة الوعى البيئى والصحى والعملى لدفع عجلة الإقتصاد والتنمية .

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية فى بيان له،أن الدولة تولى إهتماما كبيراً لمعالجة قضية الأمية لما لها من آثار إجتماعية وإقتصادية وسياسية، تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه، وتعوق عمليات التنمية المستدامة لإحداث نقله حقيقية فى مجالات العمل المختلفة، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية، بدأت فى تنفيذ الخطة القومية لمحو أمية 856 ألف و111 أمى لايقرأ ولا يكتب بنطاق دائرة المحافظة خلال العامين 2017/2018 و2018/2019 لتكون محافظة الشرقية بلا أمية.

كما قرر محافظ الشرقية، إنشاء إدارة إجتماعية بمدينة منشأة أبو عمر، فصلاً عن الإدارة الإجتماعية لمدينة الحسينية، والتى تخدم ثلاث وحدات إجتماعية "وحدة منشأة أبو عمر، وحدة الربعماية، وحدة الظواهرية" وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والهدف من إنشاء الإدارة الإجتماعية يأتى تماشياً مع أهداف وزارة التضامن الإجتماعى بإنشاء شبكة أمان إجتماعى للمواطن ومراعاة محدودى الدخل، ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم، ورعاية جميع فئات المجتمع وكذلك تشجيع القطاع الأهلى، ومشاركتة تحقيق أهدافة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقد كان مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، تقدم بمذكرة بشأن طلب فتح إدارة إجتماعية بمدينة منشأة أبو عمر، وفصلا عن إدارة الحسينية، وتدبير الجهاز الوظيفى من مجلس مدينة منشأة أبو عمر، للعمل بها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة ﻷبناء المدينة، ليصدر قرار المحافظ بالموافقة على إنشاء الإدارة الإجتماعية بالمدينة .

 

 

 


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