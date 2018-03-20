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القوى العاملة: اليوم الانتهاء من قبول طلبات 50 عاملا للعمل بدولة خليجية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:30 ص
القوى العاملة: اليوم الانتهاء من قبول طلبات 50 عاملا للعمل بدولة خليجية محمد سعفان وزير القوى العاملة





كتب محمود راغب
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تنتهي  وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، من قبول طلبات  50 عاملا للعمل لدى شركة للمقاولات بدولة خليجية، براتب بعملة دولة العمل توازى 6 آلاف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن مزايا السكن المجانى، و3 وجبات غذائية، والمواصلات والبدلات والإضافى، والتأمين الطبى طبقا لقانون بلد العمل، مع تذكرة الطيران، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة:  أنه يشترط فى المتقدم أن يكون عمره 21 وما فوق ، وألا تقل الخبرة في مجال البناء عن سنتين، وأن يكون جواز السفر ملون وساري لمدة 3 سنوات علي الأقل.

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وذلك بالسيرة الذاتية ، ومرفقا بها  صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، ، وصورة شخصية حديثة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة  بسفارات وقنصليات مصر بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.


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