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"القضاء" يفصل اليوم فى تظلم أسرة يوسف والى على منعها من التصرف فى أموالها

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:00 ص
"القضاء" يفصل اليوم فى تظلم أسرة يوسف والى على منعها من التصرف فى أموالها يوسف والى وزير الزراعة الأسبق





كتبت أمنية الموجى
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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، حكمها فى التظلم المقدم من أسرة يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف فى أموالهم.

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أحمد العدلى، ومحمد أبو كريشة، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

 

وكانت النيابة قررت التحفظ على أموال يوسف والى، نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق، وعلى محمد إبراهيم، وزوجته شفيقة محمد على، وابنيهما القصر"محمد ومنة الله"، كما قررت التحفظ على أموال عبد الحميد هلال سيد وزوجته نجلاء أحمد، وفقًا للتحقيقات التى باشرها المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق فى القضية رقم 347 لسنة 2011، المعروفة بـ"فساد وزارة الزراعة"، ومنعهم جميعًا من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.


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