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القبض على مواطن روسى فى أفغانستان بتهمة تجنيد الإرهابيين

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:39 م
القبض على مواطن روسى فى أفغانستان بتهمة تجنيد الإرهابيين الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية





موسكو (أ ش أ)
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أعلن جهاز الأمن الفدرالى الروسى، اعتقال مواطن روسى يدعى "كان يتوارى" فى أفغانستان، وبالتعاون مع الشركاء الأفغان، وذلك فى إطار قضية جنائية حول تمويل الإرهاب.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، بيانا للجهاز الأمن الروسى جاء فى نصه "فى إطار قضية تمويل الأنشطة الإرهابية وتجنيد الإرهابين للمشاركة فى الأعمال القتالية إلى جانب التنظيمات الدولية المحظورة وبالتعاون مع الشركاء الأفغان تم توقيف واعتقال مواطن روسى، من سكان منطقة تفير الروسية، هو مطلوب دوليا ويختبئ فى الأراضى الأفغانية".

وبالتعاون مع الانتربول، نقل المعتقل على متن الطائرة من كابول إلى موسكو، وسُلم إلى الأجهزة الروسية، وتم نقله إلى تفير للبدء بإجراءات التحقيق.

 


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