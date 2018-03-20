القبض على سائق توك توك لاتهامه بطعن موظف فى مشاجرة بالخصوص

طعن سائق موظف بسلاح أبيض "مطواه"، فى مشاجرة بينهما بدائرة قسم شرطة الخصوص، تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، اخطارا من مستشفى المطرية العام بوصول "محمد. س" 31 سنه، موظف بالمجلس الأعلى للآثار، مصاب بجرح نافذ بالجهة اليسرى أسفل الصدر وأعلى البطن وتم حجزه للعلاج.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير المصاب بكرادسة اصطدم به توك توك قيادة "أيمن. ص" 37 سنه سائق فحدثت بينهما مشاده كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" محدثا إصابته وفر هاربا.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة ومركبه التوك توك وتم التحفظ عليهما .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4605 جنح قسم الخصوص لسنة 2018م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.