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القائم بأعمال نقيب المعلمين: الرئيس السيسى أعاد لمصر دورها الريادى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:52 م
القائم بأعمال نقيب المعلمين: الرئيس السيسى أعاد لمصر دورها الريادى في مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية





كتبت آية دعبس
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أكد خلف الزناتى، القائم بأعمال نقيب المعلمين، ضرورة اقتداء المصريين فى الداخل، بما فعلته الجاليات المصرية فى الخارج أثناء تصويتهم فى الانتخابات الرئاسية ومشاركتهم الفعالة، مما يدل على مدى حبهم وتقديرهم لمكانة بلدهم مصر فى قلوبهم .

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها، اليوم الثلاثاء، فى مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، والذى نظمته النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان برئاسة سيد على نقيب معلمى حلوان، بحضور مئات المعلمين.

وأوضح "الزناتى" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى بجهوده المخلصة فى بناء مصر الحاضر والمستقبل، حقق العديد من الإنجازات خلال أربع سنوات لم تتحقق منذ 50 عاماً، لافتاً إلى أن الرئيس السيسى أعاد لمصر دورها الريادى والقيادى على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية، مما كان له بالغ الأثر فى دفع عجلة الاقتصاد وعملية التنمية وساهم بشكل ملحوظ فى دعم مصر واستقرارها .

وحذر من الانسياق وراء الدعوات المغرضة التى تردد أقاويل بأن الإنتخابات الرئاسية محسومة، مشدداً على أهمية التصويت فى الإنتخابات لإظهار صورة مصر بالمظهر الراقى الذى تستحقه أمام العالم.

حضر المؤتمر محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، ومديرى الإدارات التعليمية بحلوان والتبين و15 مايو والمعصرة، وأعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان، وأعضاء اللجان النقابية.

 

 
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مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية
 
 
 
 

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