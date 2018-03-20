الفيضانات تغرق شوارع ومنازل وسط كرواتيا







رويترز

قدم الصليب الأحمر الكرواتى مساعدات إنسانية للمتضررين من الفيضانات التى اجتاحت كرواتيا وتسببت فى عزل 600 شخص يقيمون فى بلدات تقع فى منطقة فى وسط البلاد.

وهطلت الأمطار الغزيرة فى كرواتيا وتسببت فى فيضانات وذوبان الثلوج، كما قالت السلطات علما بأن مناطق أخرى قد تتأثر فى الأيام المقبلة.

وغمرت مياه نهر ليكا الذى ارتفع منسوبه الخميس، سهلا واسعا فى منطقة كوسينى على بعد 180 كلم جنوب زغرب. وبات الوصول إلى بلدات عدة متعذرا ألا بالقوارب.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ وأرسلت فرق مسعفين وقوات تدخل الى المكان لتزويد السكان باللازم كما قالت وكالة الأنباء الكرواتية.