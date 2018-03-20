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"العمال الكردستانى": مقتل جنديين تركيين شمالى أربيل

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:06 م
"العمال الكردستانى": مقتل جنديين تركيين شمالى أربيل قوات الجيش العراقى





بغداد (أ ش أ)
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 أعلن حزب العمال الكردستانى، عن مقتل جنديين تركيين داخل أراضى إقليم كردستان العراق.

وقال الجناح المسلح للحزب - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء، "إن قواتنا شنت هجومًا على موقع للجيش التركى فى منطقة برادوست الحدودية بناحية سيدكان شمإلى أربيل"، موضحًا أن الهجوم جاء ردًا على العمليات العسكرية التى نفذتها القوات التركية فى تلك المنطقة قبل أيام"، وأن الهجوم أسفر عن مقتل جنديين تركيين.

كان مسئول محلى عراقى أعلن - فى وقت سابق - وقوع مواجهات بين القوات التركية ومسلحى حزب العمال الكردستانى فى المثلث الحدودى العراقى التركى الإيراني، مبينًا أن القوات التركية توغلت بنحو 15 كم داخل الأراضى العراقية وأقامت ثكنات عسكرية.

 


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