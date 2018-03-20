العراق: مقتل امرأة وإصابة أخرى فى انفجار شرق الرمادى







بغداد (أ ش أ)

لقيت امرأة مصرعها، وأصيبت أخرى بجروح بليغة، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات عصابات "داعش"، كانت مزروعة بمنطقة زراعية فى جزيرة البوبإلى شرقى مدينة الرمادى.

وأكد مصدر أمنى عراقى، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن القوات الأمنية طوقت مكان الانفجار، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابة إلى المستشفى القريب لتلقى العلاج والجثة إلى دائرة الطب العدلى.

ومن ناحية أخرى، أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، اليوم، العثور على 16عبوة ناسفة غربى تكريت، خلال عملية تفتيش مشترك مع قسم مكافحة المتفجرات فى منطقة الاعيوج غرب مدينة تكريت، للبحث عن مخلفات العصابات الإرهابية.

وأفاد قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن جمعة عناد سعدون، أن العبوات الناسفة ال 16، عبارة عن جلكانات سعة 20 لترا تعمل بنظام الضغط، وأنه تم تفجيرها فى مكان آمن تحت السيطرة.

وأشار سعدون إلى أن عدد العوائل العائدة من التهجير إلى المحافظة بلغ بعد تدقيق موقفهم الأمنى بمدينة تكريت 45181 عائلة، المجمع السكنى للدور 2751 عائلة، قضاء الدور 6796 عائلة، قرية البوعجيل 5169 عائلة، قضاء الشرقاط 32503 عائلة، قضاء بيجى الموحد 61215 عائلة، تلول الباج350 عائلة، قرية الشيخ على 102 عائلة، سليمان بيك 762 عائلة، ليكون العدد الكلى للعائدين لمحافظة صلاح الدين154712 عائلة.