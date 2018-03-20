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الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:13 م
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العثور على جثة مجهولة لسيدة بالعقد الثالث فى فارسكور بدمياط

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:46 م
العثور على جثة مجهولة لسيدة بالعقد الثالث فى فارسكور بدمياط الجثة





دمياط معتز الشربينى
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عثر أهالى مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، اليوم، الثلاثاء، على جثة مجهولة لسيدة فى العقد الثالث من العمر فى نهر النيل بجوار الكوبرى العلوى ولم يتم التعرف عليها

قام الأهالى بإخطار مركز شرطة فارسكور لمعاينة الجثة وتحرير محضر بالواقعة للكشف عن صاحبة الجثة والتعرف عليها حيث تبين من المعاينة الأولية عدم وجود أية إصابات ظاهرية بالجثة.


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