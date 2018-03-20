العثور على جثة عجوز فى منطقة زراعية بمركز نجع حمادى

كان اللواء علاء العياط تلقى إخطارآ من اللواء أشرف رياض مدير مباحث قنا، يفيد العثورعلى جثة رجل فى الستينيات مجهول الهوية بمنطقة الشيخ على مركز نجع حمادى، حيث تم نقلها لمستشفى الوقف المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.