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الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:59 م
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العثور على جثة عجوز فى منطقة زراعية بمركز نجع حمادى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:10 م
العثور على جثة عجوز فى منطقة زراعية بمركز نجع حمادى جثة - أرشيفية





قنا - وائل محمد
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عثرت الأجهزة الأمنية بقنا اليوم الثلاثاء، على جثة عجوز مجهول الهوية بمنطقة زراعية بجبل الشيخ على مركز نجع حمادى شمال قنا.

كان اللواء علاء العياط تلقى إخطارآ من اللواء أشرف رياض مدير مباحث قنا، يفيد العثورعلى جثة رجل فى الستينيات مجهول الهوية بمنطقة الشيخ على مركز نجع حمادى، حيث تم نقلها لمستشفى الوقف المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.


 
 

 


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