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العثور على جثة روسية بالغردقة.. والصحة: الوفاة بسبب هبوط بالدورة الدموية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:12 م
العثور على جثة روسية بالغردقة.. والصحة: الوفاة بسبب هبوط بالدورة الدموية جثه - إرشيفية





البحر الأحمر - عماد عرفة
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عثرت مباحث قسم أول الغردقة، على جثة سائحة روسية الجنسية داخل شقتها بمنطقة الانتركونتنتال،  فى حالة تحلل، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وتبين من تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية، بسبب تعاطيها كمية من الأدوية المهدئة.

كان اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، قد إخطارا من اللواء عصام العزب مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ من حارس عقار بمنطقة الانتركونتنتال جنوب الغردقة للرائد أسامة مهران رئيس مباحث القسم، يفيد انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بالعقار الحارس عليه.

على الفور، انتقل إلى مكان الواقعة الرائد أسامة مهران رئيس مباحث قسم أول الغردقة، حيث تبين أن الجثة لروسية الجنسية مقيمة بالغردقة تبلغ من العمر 33 سنة، وأنها فى حالة تحلل.

 بانتداب مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية، بسبب تعاطيها كمية من الأدوية المهدئة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بنقل الجثة لمستشفى الغردقة العام، لإخطار الجهات المسئولة لإخطار سفارتها .
 

 


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