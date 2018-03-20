العبادى يحذر من قيام تنظيم "داعش" بأعمال إرهابية قرب الانتخابات البرلمانية

العبادى يحذر من قيام تنظيم "داعش" بأعمال إرهابية قرب الانتخابات البرلمانيةالثلاثاء، 20 مارس 2018 07:06 م
رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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حذر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، من محاولة تنظيم "داعش" القيام بأعمال إرهابية مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية.
وقال العبادى - فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن تدخل أى جهة خارجية فى الانتخابات مرفوض، مشددًا أن من يدعو لمقاطعة الانتخابات يحاول الاستئثار بالسلطة.
وأكد رئيس الوزراء العراقى أن فرض سلطة الحكومة الاتحادية فى الإقليم يصب فى مصلحة المواطن الكردي، داعيًا الجميع فى الإقليم إلى مراقبة عملية توزيع الرواتب على الموظفين.
كان قد صدر مرسوم جمهورى بتحديد موعد الانتخابات التشريعية فى العراق يوم 12 مايو المقبل.
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