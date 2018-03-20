العاهل الأردنى يهنىء بوتين بإعادة انتخابه مؤكدا الحرص على توطيد العلاقات







(أ ف ب)

هنأ العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه لولاية رابعة مؤكدا حرص بلاده على "توطيد علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية" مع روسيا.

وافاد بيان صادر عن الديوان الملكى تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، أن الملك عبد الله هنأ الثلاثاء خلال اتصال هاتفى مع الرئيس بوتين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

وأكد الملك خلال الاتصال "الحرص على توطيد علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين الأردن وروسيا، والبناء عليها فى مختلف المجالات، وبما يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم".

وأعيد انتخاب الروسى فلاديمير بوتين بحصوله على 76,66% من الأصوات فى الاقتراع الذى جرى الاحد ليبدأ ولاية رابعة لست سنوات.