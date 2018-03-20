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الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:49 م
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الطرق الصوفية بالإسكندرية تنظم مؤتمرا لدعم السيسى فى الإنتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:00 م
الطرق الصوفية بالإسكندرية تنظم مؤتمرا لدعم السيسى فى الإنتخابات الرئاسية جانب من المؤتمر





الإسكندرية جاكلين منير
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نظمت الطرق الصوفية بالاسكندرية ، مؤتمرا حاشدا يدعو الى وحدة مصر والمصريين مساء اليوم شرق الاسكندرية و ذلك دعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى الفترة الرئاسية الثانية ، و دعا المؤتمر المشاركة السياسية الايجابية فى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها نهاية مارس الجارى.  

و ذلك تحت عنوان " كلنا معاك من أجل مصر" و بحضور سمير المدبولى رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات و المؤسسات الأهلية بالإسكندرية و الشيخ جابر قاسم وكيل مشيخة الطرق الصوفية والشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وعدد من نواب الاسكندرية.

ومن جانبة قال الشيخ جابر قاسم وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية ، إن الجيش والشرطة والشعب في خندق واحد ضد قوي الشر التي تريد هدم البلاد، وأضاف قائلا فى كلمتة خلال المؤتمر" اننا سننتخب الرئيس السيسي في سبيل الله وفِي سبيل الوطن ولمصلحة البلاد لكي يعم بها الرخاء".

فيما حث الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الاوقاف بالاسكندرية على المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية ، قائلا : إن التضحية بخمس دقائق أمام اللجان الانتخابية تعد واجب وطنى".

و دعا وكيل وزارة الاوقاف الجميع الى الالتفاف خلف القيادة السياسية و خلف الدولة من أجل الاستقرار ، و نبذ الخلافات و التركيز على البناء لتحقيق نهضة مصر المنشودة.

 

 

 

 


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