الصين تنجح فى تطوير روبوت قادر على تشخيص أمراض الرئة والعيون







كتب: هانى محمد

نجح المركز الطبى لعلاج النساء والأطفال بمدينة قوانغتشو الصينية مؤخرا، فى تطوير نظام ذكى قادر على تشخيص أمراض العيون والإلتهابات الرئوية، وتصل دقة النظام فى تشخيص أمراض العيون إلى 96.6%، أما دقته فى تشخيص الإلتهابات الرئوية والوضع الصحى، فتصل إلى 92.8%، وهو ما يعادل خبرة أكثر من 10 سنوات لطبيب إخصائى.

وقالت صحيفة "الشعب الصينية"، إن مهمة تطوير هذا النظام الطبى الذكى قادها أستاذ الطب بالمركز الطبى لعلاج النساء والأطفال تشانج كانج، بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا سانتياجو. ونُشرت نتيجة البحث على صفحة غلاف مجلة "سال"(الخلية) الأمريكية فى 22 فبراير الماضى.

وأضافت الصحيفة، أن هذا النظام الذى أطلق عليه اسم "الطبيب الروبوت"، يستطيع تشخيص وضع المرض فى وقت سريع. مثلا، يمكنه من خلال تحليل صورة مقطعية للصدر تشخيص طبيعة الإلتهاب الرئوى فى مدة تتراوح بين 3 و5 ثواني. بينما يستغرق طبيب متمكن من 3 إلى 5 دقائق لتشخيص الإلتهاب.

ويمكن للروبوت الطبيب أيضا، تقديم وصفة دواء دقيقة من خلال تحليل أسباب المرض. وبذلك، فإن الذكاء الإصطناعى بات بإمكانه تقديم ارشاد دقيق لنطاق الاستعمال الصحيح للمضادات الحيوية. إلى جانب قدرته على تشخيص الإلتهابات الرئوية، يمتلك"الطبيب الروبوت" قدرات عالية أيضا فى طب العيون. فبعد دراسته بيانات أكثر من 200 ألف حالة للتصوير البصرى المقطعى للعين، بات بإمكانه تشخيص حالات الضمور البقعى والوذمة البقعية بدقة تصل إلى 96.6%، وبحساسية تصل إلى 97.8%. وبمقارنة نتائج تشخيص الروبوت مع نتائج تشخيص قام بها 5 أطباء، تم التأكد من إمتلاك الروبوت الطبيب قدرات تناهز مستوى طبيب عيون متمكن.