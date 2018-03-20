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الصليب الأحمر يتمكن من إيصال مساعدات جديدة للفارين من عفرين السورية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:58 م
الصليب الأحمر يتمكن من إيصال مساعدات جديدة للفارين من عفرين السورية مساعدات إنسانية فى سوريا- أرشيفية





أ ش أ
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 أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فى جنيف اليوم الثلاثاء، تمكنها من إيصال مساعدات جديدة إلى الفارين من مدينة عفرين السورية التى سيطرت عليها القوات التركية.

وذكرت اللجنة - فى بيان اليوم - أن 14 شاحنة من اللجنة الدولية والهلال الأحمر العربى السورى قامت بإيصال 25 طنًا متريًا من المساعدات الإنسانية إلى النازحين فى (تل رفعت) شمال محافظة حلب، مشيرة إلى أن هذه هى قافلة المساعدات الثانية التى يمكن إيصالها إلى تل رفعت منذ تكثيف القتال هناك فى يناير الماضي.

ولفتت اللجنة الدولية إلى أنها قدمت فى الأيام الماضية مساعدات ضرورية إلى نقاط توزيع الهلال الأحمر السورى فى نبل والزهراء استجابة للعدد المتزايد من الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء من الصراع فى عفرين، مؤكدة أنها تخطط لتوسيع استجابتها الإنسانية فى الأيام القادمة لتشمل الإمدادات الطبية وتوفير المياه والوجبات اليومية.

وأوضحت اللجنة أن هذه المساعدات ليست كافية حيث تتزايد الاحتياجات يوميا، إضافة إلى أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود حتى تتمكن من الوصول إلى عفرين وغيرها من المناطق بشكل منتظم للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للأشخاص الفارين من القتال، لافتة إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص المحتاجين لا يزالون محاصرين فى عفرين.

 


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