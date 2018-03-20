"الصحفيين" تنظم يوما ثقافيا فى الذكرى الأولى لرحيل الناقد مصطفى درويش

"الصحفيين" تنظم يوما ثقافيا فى الذكرى الأولى لرحيل الناقد مصطفى درويشالثلاثاء، 20 مارس 2018 05:32 م
مجلس نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد
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تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين بالاشتراك مع "رابطة محبى مصطفى درويش"، يوما ثقافيا فى الذكرى السنوية الأولى لرحيل الناقد السينمائى الكبير ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية ونائب رئيس مجلس الدولة السابق مصطفى درويش، وذلك في السادسة والنصف مساء يوم 18 أبريل القادم بقاعة محمد حسنين هيكل، بحضور عدد من أفراد أسرته ومحبيه وبعض الشخصيات العامة والفنية والثقافية .
ومن المقرر أن يدير الحفل الزميل محمود عبدالرحيم، ويشمل عرضا لفيلم قصير كوميدى من أعمال شارلى شابلن وحفلا موسيقيا، بالإضافة إلى الإعلان عن تأسيس مؤسسة مصطفى درويش للثقافة والفنون، وجائزة مصطفى درويش للنقد السينمائى.
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