الصحة: خروج جميع تلاميذ مدرسة المنوفية من المستشفى بعد تأكد عدم إصابتهم بالتسمم

الصحة: خروج جميع تلاميذ مدرسة المنوفية من المستشفى بعد تأكد عدم إصابتهم بالتسممالثلاثاء، 20 مارس 2018 06:02 م
اشتباه تسمم تلاميذ المدرسة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، تعرض 3 تلاميذ لآلام بالبطن بمدرسة الشهيد محمود زكريا الابتدائية بقرية بئر شمس، مركز الباجور، محافظة المنوفية، بعد تناولهم الوجبة المدرسية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم نقل التلاميذ إلى مستشفى الباجور العام وبالكشف عليهم تبين عدم إصابتهم بالتسمم، وتناولوا أدوية خاصة بآلام البطن، وخرجوا من المستشفى بعد التأكد من عدم إصابتهم، لافتاً إلى أنه تردد على المستشفى 58 تلميذا آخرين برفقة أهاليهم للاطمئنان عليهم، وبالكشف تبين عدم حدوث أيه أعراض عليهم، وجميعهم خرجوا من المستشفى.
وأضاف "مجاهد"، أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، كلف قطاع الطب الوقائي بالوزارة بتشكيل لجنة، وتم بالفعل المرور على المدرسة والمستشفى وأخذ عينات من الوجبة المدرسية التى تناولها التلاميذ لتحليلها وللتأكد من سلامتها.
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