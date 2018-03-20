السيطرة علي حريق محدود بمحول كهرباء بمدينة الأقصر

حريق بمحول كهرباء - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، في السيطرة علي حريق محدود نشب في محول كهرباء خلف سور مدرسة الثانوية العسكرية بمنطقة جنوب الأقصر، حسب بيان لمجلس المدينة.
وقال طارق يوسف سعد الله رئيس حى جنوب، أن سبب الحريق وجود عطل عارض بكابلات الكشك وجارى الإصلاح ولا توجد تلفيات جسيمة، وجرى تغيير الكابل بكابل أخر بديل، موضحاً أن الأحمال الزائدة على المحول هى السبب الرئيسي في اشتعال النيران بالكابل، ما أدى إلى انقطاع التيار عن المنطقة وتمت السيطرة على الحريق.
إضافة تعليق
هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره
صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة