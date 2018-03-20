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الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:48 م
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السيطرة علي حريق محدود بمحول كهرباء بمدينة الأقصر

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:24 م
السيطرة علي حريق محدود بمحول كهرباء بمدينة الأقصر حريق بمحول كهرباء - أرشيفية





الأقصر – أحمد مرعى
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نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، في السيطرة علي حريق محدود نشب في محول كهرباء خلف سور مدرسة الثانوية العسكرية بمنطقة جنوب الأقصر، حسب بيان لمجلس المدينة.

وقال طارق يوسف سعد الله رئيس حى جنوب، أن سبب الحريق وجود عطل عارض بكابلات الكشك وجارى الإصلاح ولا توجد تلفيات جسيمة، وجرى تغيير الكابل بكابل أخر بديل، موضحاً أن الأحمال الزائدة على المحول هى السبب الرئيسي في اشتعال النيران بالكابل، ما أدى إلى انقطاع التيار عن المنطقة وتمت السيطرة على الحريق.

 


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