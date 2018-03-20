video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق نشب بجوار ترعة النوبارية فى الإسكندرية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:31 م
السيطرة على حريق نشب بجوار ترعة النوبارية فى الإسكندرية حريق - أرشيفية





الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق

اندلع حريق هائل، ظهر اليوم الثلاثاء، فى بقعة زيت أسفل كوبرى 54 بجوار ترعة النوبارية بمنطقة الورديان غربى الإسكندرية، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف دون حدوث إصابات أو خسائر.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد اشتعال النيران أسفل كوبرى 54 الجارى إنشاؤه، والذي يربط بين باب جمرك 54 بميناء الإسكندرية، وطريقي الدولى الساحلى ومحور التعمير.


انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

ومن جانبه، قال العميد فؤاد الغنيمي، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، إن الحريق ناتج عن تطاير شرر من أحد المعدات أثناء لحام أعمدة الكوبرى، ما أدى إلى اشتعال النيران ببقعة زيت فى الموقع.

وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية، أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، مؤكدا عدم حدوث أى إصابات أو خسائر بموقع إنشاء الكوبري المشار إليه.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الإسكندرية يضبط 3 ألاف عبوة شاى غير صالحة للاستهلاك

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

امن الاسكندريه




لا تفوتك
شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة