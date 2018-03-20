السيطرة على حريق نشب بجوار ترعة النوبارية فى الإسكندرية







الإسكندرية أسماء على بدر

اندلع حريق هائل، ظهر اليوم الثلاثاء، فى بقعة زيت أسفل كوبرى 54 بجوار ترعة النوبارية بمنطقة الورديان غربى الإسكندرية، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف دون حدوث إصابات أو خسائر.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد اشتعال النيران أسفل كوبرى 54 الجارى إنشاؤه، والذي يربط بين باب جمرك 54 بميناء الإسكندرية، وطريقي الدولى الساحلى ومحور التعمير.



انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

ومن جانبه، قال العميد فؤاد الغنيمي، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، إن الحريق ناتج عن تطاير شرر من أحد المعدات أثناء لحام أعمدة الكوبرى، ما أدى إلى اشتعال النيران ببقعة زيت فى الموقع.

وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية، أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، مؤكدا عدم حدوث أى إصابات أو خسائر بموقع إنشاء الكوبري المشار إليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

