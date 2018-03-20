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السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى أكتوبر دون إصابات

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:01 ص
السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى أكتوبر دون إصابات حريق شقة - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى أكتوبر، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية  فى أكتوبر، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

 

 

 


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