السيطرة على حريق بمبنى ديوان محافظة القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة علي حريق محدود بمبنى ديوان عام محافظة القليوبية دون خسائر فى الأرواح، حيث تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريق بمكتب ملحق بالسكرتير العام لمحافظة القليوبية، حيث تم الدفع بسيارتين من قوات الحماية المدنية، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة.