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السيسى: إطلاق برنامج لإصلاح التعليم.. وكنت أتمنى 10 منافسين بالانتخابات

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:37 م
السيسى: إطلاق برنامج لإصلاح التعليم.. وكنت أتمنى 10 منافسين بالانتخابات السيسى





كتب إبراهيم حسان
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التعليم الحقيقى يغيب منذ سنوات طويلة، وتابع: "غايب من أكتر من 30 سنة.. وفيه قرار دلوقتى إن التعليم الجامعى يشتغل مع أحسن 50 جامعة فى العالم، وده خطوة علشان يبقى أحسن".

وأضاف السيسى، خلال برنامج "حوار شعب ورئيس"، أن برنامج إصلاح التعليم سيطلق العام الحالى أو القادم، وسيستمر لمدة 14 سنة، حتى نجد نتاجا حقيقيا لما نتمناه"، فيما تحدث عن الممارسة الديمقراطية بالقول: "بنقول آه عارفين إنه هو اللى هينجح بس كنا عاوزين حد يبقى موجود معاه، لكن أنا عاوز أقول حاجة.. انتو بتكلمونى فى موضوع أنا مليش ذنب فيه خالص، والله العظيم أنا بحلف بالله العظيم.. أنا كنت أتمنى إن يكون موجود معانا 1 و2 و 3 و 10 من أفاضل الناس وتختاروا زى ما أنتوا عاوزين.. لكن إحنا لسه مش جاهزين.. وإحنا بنقول للأحزاب لأكتر من 100 حزب قدموا حد".

 

وتابع السيسى: "أهم حاجة فى الإعلام إنه يبقى مدرك تماما حجم قضية مصر فى كل الاتجاهات، وده محتاج جهد كبير جدا وإعداد كبير من اللى هيطلع يقابل الناس ويتكلم معاهم، ولو مكنش عنده خلفية قوية عن الواقع الموجود فى مصر، والتحديات والحل بتاعها وكمان يستضيف ناس متخصصة متعلمة جدا تتناول المسائل بشكل علمى".

 

وأردف: "مش معقولة أنا كل يوم أطلع كإعلامى، أقعد 5 ساعات ولا 4 ساعات.. هقول إيه كل يوم؟.. مفيش حد يقدر يطلع كل يوم ويتكلم.. ده مش صح.. هقول إيه كل يوم لمدة سنة؟ المواضيع خلصت.. وميصحش إنه يكون فى عندنا عوار يبقى نقدم نفسنا على إن إحنا كده مصر بشعبها وناسها كده.. لكن هنعمل إيه عاوزين نسبة مشاهدة وإعلانات علشان نصرف على القناة".


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