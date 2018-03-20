السياح المصابون فى حادث انقلاب أتوبيس مرسى علم يستكملون رحلتهم بعد شفائهم

السياح المصابون فى حادث انقلاب أتوبيس مرسى علم يستكملون رحلتهم بعد شفائهمالثلاثاء، 20 مارس 2018 12:13 ص
انقلاب سيارة ـ صورة أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أكد اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة مرسى علم، أن السياح البلغاريين الجنسية الذى تعرض الأتوبيس الذى يقلهم صباح اليوم للانقلاب بطريق مرسى علم ادفو، استكملوا رحلتهم لأسوان بعد تماثلهم للشفاء وتحهيز أتوبيس آخر لنقلهم .
وأضاف رئيس مدينة مرسى علم فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن جميع السياح توجهوا لاستكمال رحلتهم لأسوان عدا سائحين تم نقلهم لمستشفى الغردقة.
وتابع اللواء عاطف وجدى، رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، موقف السائحين منذ وقوع الحادث وحتى خروجهم من مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وتجهيز أتوبيس سياحى آخر حتى يتمكن السائحين من استكمال رحلتهم.
وكان أصيب صباح اليوم الإثنين، 22 سائحا من بلغارين الجنسية، جراء انقلاب اتوبيس سياحى كان يقلعم بطريق مرسى علم - ادفو، جنوب البحر الأحمر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وتلقوا العلاج واستكملوا رحلتهم .
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