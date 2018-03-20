السفير أحمد قطان يزور الكاتدرائية ويودع البابا تواضروس فى نهاية خدمته بالقاهرة

السفير أحمد قطان يزور الكاتدرائية ويودع البابا تواضروس فى نهاية خدمته بالقاهرةالثلاثاء، 20 مارس 2018 01:11 م
لقاء البابا تواضروس والسفير أحمد قطان وزير الدولة السعودى للشئون الإفريقية
كتبت سارة علام
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استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء السفير أحمد قطان وزير الدولة السعودى للشئون الإفريقية وسفير المملكة السابقة لدى القاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
حرص قطان على زيارة البابا تواضروس فى إطار توديعه للقيادات المصرية بعد نهاية خدمته بالقاهرة مؤكدًا على عمق العلاقات التى تربط بين المملكة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية لاسيما بعد زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودى للكاتدرائية.
جدد قطان تأكيد المملكة على أن الكنيسة غالية على قلوب كل مسلمى العالم، وفى نهاية الزيارة أهدى البابا تواضروس للسفير السعودي السابق لوحة تذكارية عنوانها الأمل ونسخة من مجلة الكرازة الناطقة باسم الكنيسة يتصدر غلافها صورة ولى العهد فى الكاتدرائية.
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