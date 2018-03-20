السجن 7 سنوات لعامل بتهمة استعراض القوة وقتل آخر بالوراق

السجن 7 سنوات لعامل بتهمة استعراض القوة وقتل آخر بالوراقالثلاثاء، 20 مارس 2018 03:54 م
حبس - أرشيفية
كتب سليم على
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قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن 7 سنوات، لعامل استعرض وآخرون القوة واستخدام العنف، ضد عامل آخر وقتله بمنطقة الوراق.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وطارق الحدينى، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد سليمان.
تحقيقات النيابة فى القضية رقم 4515 لسنة 2017 جنايات أمن دولة طواريء الوراق، كشفت أن المتهم " أحمد . ح" كان على خلاف مالى مع نجل المجنى عليه "محمد محمود محمود" وبناء على ذلك قرر الانتقام منه فاتفق مع اخرين مجهولين على ضربه، فاحضروا أسلحة بيضاء ونارية وتوجهوا إلى محل سكن المجني عليه، وفور رؤيته قام المتهم بقذفه بعدد من زجاجات الملوتوف والفارغة، مما أدى إلى اصابته بكسر في الجمجمة نتج عنه نزيف داخلى تسبب فى وفاته.
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