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السجن 5 سنوات لـ" أشرف شادية" بتهمة سرقة توك توك بالاكراه بالجيزة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:22 م
السجن 5 سنوات لـ" أشرف شادية" بتهمة سرقة توك توك بالاكراه بالجيزة محكمة-أرشيفية





كتب أحمد إسماعيل
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عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل أبو المال، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم، الثلاثاء، سيد ناصر محمد الشهير بـ " أشرف شاديه"عاطل بالسجن 5 سنوات بتهمة سرقة توك توك بالاكراه بالجيزة. 
 
صدر القرار بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد عمار، ومحمود البيومى، وسكرتارية سمير رزق.
 
أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية القضية رقم 13981 لسنة 2017 جنايات مركز الجيزة،المتهم فيها سيد ناصر محمد وشهرته " أشرف شاديه" 23 سنة عاطل " محبوس" إلى المحاكمة الجنائية بتهمة السرقة بالاكراه .
 
كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم سرق وأخران مجهولان توك توك ،من المجنى عليه حسين محمود بالاكراه وذلك بعد أن ،أتحدت ارادتهم على غاية جرمهم فستوقفا اثنين منهم المجنى عليه ،ابان سيره بالطريق العام بحجة ايصالهما لمقصدهما وما أن اصبحوا ،فى مكان قصى بعيد عن أعين المارة حتى انقض عليه المتهم كائلا له لكمه، بوجهه مخرجين اياه عنوة من التوك توك قوت يومه فبثوا فى نفسه الرعب وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على التوك توك.
 
وكان رجال الشرطة تلقوا بلاغ من المجنى عليه يفيد بسرقة التوك توك الذى يعمل عليه بالاكراه ، وافاد بأوصاف المتهمين، وبتعقب رجال المباحث خط سير المتهمين تمكنوا من القبض على المتهم الرئيسى،وبحوزته التوك توك المبلغ بسرقته، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات ،والتى أحالت المتهم محبوسا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة التى أصدرت قرارها المتقدم.

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