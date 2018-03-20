السجن المؤبد لـ6 متهمين بسرقة سيارة بالإكراه وإشعال النيران بها بنجع حمادى







قنا – هند المغربى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بالسجن المؤبد على 6 متهمين، بتهمة السطو المسلح على سيارة محملة بالسجائر وسرقة حقيبة أموال من داخلها تحمل ما يقرب من 30 ألف جنيه، بطريق قرية الحلفاية بنجع حمادى. بالإكراه تحت تهديد السلاح وإشعال النيران بها بعد سرقتها.

تعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2016، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بنجع حمادى، بلاغًا من مينا ماجد حرز، 33 عامًا، مندوب شركة سجائر، يفيد قيام ملثمين بالسطو المسلح على سيارة سجائر رقم "289 ق ل ب"، أثناء سيرها على طريق قرية الحلفاية بنجع حمادى، وتمكنوا من سرقة السيارة وبها حقيبة أموال بداخلها ما يقرب من 30 ألف جنيه، وأشعلوا النيران بها، وفروا هاربين وأفادت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة وائل.ذ.ا، ومحمد.ب.ر، وإبراهيم.ذ.ا، وعبدالله.ك.ف، ومحمد.ب.ح، وكرم.ع.ع،.حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على جميع المتهمين عدا المتهم الثانى.

تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة وقيدت برقم 3884 لسنة 2016 كلي قنا ووجهت النيابة للمتهمين تهم سرقة سيارة تحت تهديد السلاح، وأتلاف مكوناتها بعد أن أشعلوا النيران بها، كما وجهت للمتهم الأول والثاني تهمة حيازة سلاح عبارة عن بندقيتين آليتين وإطلاق أعيرة نارية.

قررت النيابة إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات التى قيدتها برقم 24585 لسنة 2016 جنايات نجع حمادى، والتى عاقبت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح العنتبلى، وعضوية حسام هاشم حسين، ووائل إسماعيل عرابى، وأمانة سر عبداللطيف عبدالحميد، وحسين عبدالمنعم، وأسامة الأمير، المتهم الأول والثانى بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه وباقى المتهمين بالسجن المؤبد.