الرى: لاصحة لما نشر حول تسبب مواطنين فى ارتفاع مناسيب المصارف







كتبت أسماء نصار

نفى الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، ما نشر فى أحد المواقع الإلكترونية تحت ( الرى عن ارتفاع مناسيب مياه المصارف: المواطنون السبب)، مؤكداً أنه غير صحيح ولا مقبول على الإطلاق و ليس له أى صلة بما ورد فى متن البيان الذى تم ارساله لوسائل الإعلام منذ عدة أيام.

وأضاف الإمام فى بيان صحفى اليوم، أن الوزارة أصدرت بيانا، بشأن ارتفاع مناسيب مياه مصرف ناهيا منذ يومين، وكان يوجه الدعوة للمواطنين، بأهمية الحفاظ على المجارى والمصارف المائية.

وكان منسوب المياه بمصرف ناهيا، قد حدث له ارتفاع مفاجئ، والذى اتضح بعد ذلك، أنه كان نتيجة قيام بعض الأهالى بإلقاء مخلفات ونواتج هدم أمام كوبرى كيلو 3.070 عند قرية برك الخيام.

ويهيب المتحدث الرسمى بوسائل الإعلام، تحرى الدقة عند اختيار الألفاظ والعبارات، وعدم اللجوء إلى ما يخرج الكلام عن سياقه ومعناه.

وناشد المتحدث الرسمى للوزارة جميع المواطنين، بالحفاظ على المجارى والمصارف المائية، وعدم إلقاء المخلفات ونواتج الهدم فيها، حرصا على عدم تكرار مثل هذه المشكله فى المستقبل، وحفاظا على جودة المياه، تجنبا لإهدار المزيد من النفقات فى أعمال التطهير، وتوجيهها من باب أولى لما يفيد المواطن ويحسن من مستوى معيشته.