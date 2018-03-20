الرى: تنفيذ مشروعات بتكلفة 218 مليون جنيه فى محافظات القناة







كتبت أسماء نصار

أكد المهندس عامر شكرى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، لمحافظات القناة أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات المائية خلال العام الحالى 2017/ 2018 بدائرة الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظات القناة بتكلفة 218 مليون جنيه.

وأضاف شكرى فى بيان صحفى اليوم أن الأعمال تضمنت تأهيل ترعة الإسماعيلية من ك125,700حتىك 126.600وترعة بورسعيد فى المسافة من الفم حتى ك1,750 بتكلفة قدرها 1,544 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100 % و كذلك تأهيل ترعة بورسعيد فى المسافة من1,750 حتى قنطرة حجزك 13,0 بتكلفة قدرها 34 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 29%كما تقوم الإدارة بتنفيذ أحد أهم المشاريع القومية على حساب هيئة قناة السويس وهو إنشاء سحارة سرابيوم الجديدة ك 93,00 ترقيم القناة أسفل قناة السويس الجديدة بتكلفة إجمالية قدرها 182 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ إلى 75 %.

وأشار شكرى أنه يتم الآن التجهيز لطرح بعض المشروعات المخطط تنفيذها خلال العام المالى الحالى وهى :- إنشاء كوبرى خرسانةعلى ترعة السويس ك56.100 حمولة 90طن بقرية الخواطرة – كبريت و إنشاء كوبرى مشاه ك4.700 على ترعة المنايف أمام عزبة الونى مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية وعلى حساب محافظة الإسماعيلية وكذلك إنشاء كوبرى قدم ملاحى سطحى ك89.0 على ترعة الإسماعيلية (البغادة – النجع ) بمركز التل.

وأضاف شكرى بأن الإدارة تقوم بتنفيذ أعمال أحواض تخزين أرضيه لمياه الري بزمام قرية الأمل بعدد 81 خزان أرضي لخدمة مساحة 3500 فدان، بتكلفة 42 مليون جنيه وتم انهاء الأعمال بها بنسبة تنفيذ أكثر من 98%، لافتاً إلى أن خطة الوزارة فى نطاق الإدارة العامة للموارد المائية والرى بالإسماعيلية وغرب سيناء خلال العام المالى الحالى تستهدف استكمال الأعمال السابق طرحها فى العام السابق والجاري تنفيذها و استكمال ترميم وصيانة ترعة الشلوفة من ك 14 وحتى النهاية على حساب هيئة التعمير بتكلفة تقديرية مليون جنيه وجارى البت الفنى لها، كما أنه جارى دراسة تأهيل وسند جوانب جزء من ترعة الصندوق من ك 3.500 إلى ك 7.000