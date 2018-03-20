"الرى" تنظم دورة تدريبية لـ20 متدربًا يمثلون 18 دولة أفريقية

نظم المركز القومى لبحوث المياه، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية الحفل الختامى للدورة التدريبية للمتدربين الأفارقة، تحت عنوان تقييم ومراقبة جودة المياه "النظرية والتطبيق".

تأتى هذه الدورة التدريبية التى حضرها 20 متدرباً يمثلون 18 دولة أفريقية، فى إطار دعم وتعزيز التعاون بين مصر وأشقائها من كافة الدول الأفريقية حيث تهدف إلى تعزيز جهود تحقيق التنمية في إفريقيا من خلال توفير دعم في مجالات بناء القدرات، ونقل المعرفة والمهارات والخبرات.

وتهدف الدورة لاكساب المهارات المتعلقة بمراقبة نوعية المياه والتحليل الكمى لمعايير جودة المياه، كما تطرقت الدورة إلى العمليات الكيميائية في اطار إدارة نوعية المياه ومكافحة التلوث في المجارى المائية، بالإضافةإلى أن هذه الدورة اشتملت على القواعد الأساسية والمتطلبات المتعلقة بأخذ العينات البيئية وعمليات التحليل المعملي لعينات المياه، واستخدام النماذج الرياضية في فهم محددات جودة المياه.

وقدم المتدربون خلال الحفل الختامى عرضاً تقديمياً لمجموعة الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، أعقبه عرضاً آخر لمجموعة الدول الناطقة باللغة الفرنسية و تضمن كل عرض ما استفاده المتدربون من معلومات وخبرات خلال مدة انعقاد الدورة التدريبية.

وأعرب المتدربون عن مدى سعادتهم واستفادتهم من هذه الدورة، وفى ختام الحفل تسلم المتدربون شهادات اجتياز الدورة التدريبية وبعض الهدايا الرمزية، كما تم التقاط بعض الصور التذكارية للمتدربين ومنظمى الدورة و الباحثين المحاضرين بالدورة.