الرئيس اليمنى يلتقى فى الرياض مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى صنعاء







(أ ف ب)

يلتقى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، اليوم الثلاثاء، فى الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد الى اليمن مارتن غريفيث، بحسب ما أعلن وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى.

وكتب المخلافى فى تغريدة على حسابه على موقع تويتر أن غريفيث سيلتقى هادى ونائبه على محسن الاحمر، ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، وأضاف "الحكومة اليمنية ترحب ببدء المبعوث الجديد لعمله وستؤكد دعمها له كما دعمت سلفه من أجل إستعادة الدولة والسلام فى اليمن".

وأشاد المخلافى بجهود المبعوث الاممى السابق الموريتانى اسماعيل ولد الشيخ احمد، مؤكدا انه "قدم الكثير من الجهد من اجل تحقيق السلام فى اليمن".

من جانبه، أكد غريفيث الذى تسلم الاثنين منصبه رسميا فى العاصمة الأردنية عمان ان الصراع فى اليمن افضى الى احدى "أكثر الأزمات الإنسانية خطورة فى التاريخ الحديث. إذ تآكلت مؤسسات الدولة" بينما البلاد "مستمرة فى التمزق بوتيرة مثيرة للقلق. وأضحى المدنيون ضحايا للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان"، مشددا على ان الحل العسكرى "غير ممكن" فى اليمن.

وتابع غريفيث أن "أى عملية سياسية ذات مصداقية تتطلب أن يتمتع جميع الأطراف بالمرونة اللازمة، ويقدموا تنازلات صعبة، ويضعوا المصلحة الوطنية فى الصدارة من أجل الشعب اليمنى".

وفشلت كل المفاوضات ومحاولات التوصل الى وقف لاطلاق النار فى اليمن منذ سيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة صنعاء فى سبتمبر 2014، وتدخل تحالف عسكرى بقيادة السعودية فى النزاع فى مارس 2015 لدعم حكومة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

وقتل فى النزاع منذ التدخل السعودى اكثر من 9200 يمنى، بينما اصيب اكثر من 53 الف شخص، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد "اسوأ أزمة انسانية فى العالم" كما يواجه خطر المجاعة.