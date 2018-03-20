الرئيس الموريتانى يتوجه إلى كيجالى للمشاركة فى مؤتمر للاتحاد الإفريقى







نواكشوط (أ ش أ)

غادر الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء، نواكشوط، متوجهًا إلى كيجإلى للمشاركة فى المؤتمر الاستثنائى للاتحاد الإفريقى حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

وأفاد مصدر رسمى أن الرئيس الموريتانى يرافقه وفد يضم وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، النهى بنت مكناس، وكبار المسئولين فى رئاسة الجمهورية.

وأضاف أن المؤتمر بصدد توقيع اتفاقية بمشاركة 53 دولة إفريقية ما يجعلها أكبر تكتل تجارى فى العالم، يستهدف إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة.