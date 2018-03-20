الرئيس الموريتانى يتوجه إلى كيجالى للمشاركة فى مؤتمر للاتحاد الإفريقى

الرئيس الموريتانى يتوجه إلى كيجالى للمشاركة فى مؤتمر للاتحاد الإفريقىالثلاثاء، 20 مارس 2018 05:02 م
الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز
نواكشوط (أ ش أ)
إضافة تعليق
غادر الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء، نواكشوط، متوجهًا إلى كيجإلى للمشاركة فى المؤتمر الاستثنائى للاتحاد الإفريقى حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
وأفاد مصدر رسمى أن الرئيس الموريتانى يرافقه وفد يضم وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، النهى بنت مكناس، وكبار المسئولين فى رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن المؤتمر بصدد توقيع اتفاقية بمشاركة 53 دولة إفريقية ما يجعلها أكبر تكتل تجارى فى العالم، يستهدف إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة.
إضافة تعليق
"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم
"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة