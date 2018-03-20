الرئيس الصينى: الشعب هو مبدع التاريخ والبطل الحقيقى







كتب: هانى محمد

قال الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم إن الشعب هو مبدع التاريخ والبطل الحقيقى.

وأضاف الرئيس الصينى شى جين بينج، خلال اختتام الدورة الأولى للمجلس الوطنى الثالث عشر لنواب الشعب الصينى، أن كفاح الشعب الصينى قد أدى إلى قفزة عملاقة للأمة الصينية فانتفضت على أقدامها شامخة وحققت الغنى وتحولت إلى أمة قوية".

وأشار الرئيس الصينى، إلى أن شعبه يتمتع بروح ابتكار قوية، مضيفا أنه "الآن تم إطلاق العنان لروح الابتكار لدى الشعب الصينى بشكل غير مسبوق، الأمر الذى يدفع تنمية البلاد بسرعة ومضيها قدما فى طليعة العالم"، وإن النهضة العظيمة للأمة الصينية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر التمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية والعمل على تطويرها.

وأضاف الرئيس شى، فى كلمته خلال الاجتماع الختامى للدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية صينية الذى حضره نحو 3000 نائب للمجلس الوطنى الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، :"نحن نتمتع بظروف تنموية جيدة غير مسبوقة، ونواجه فى ذات الوقت صعوبات وتحديات لا مثيل لها".

وقال الرئيس شي: " لقد رسم المؤتمر الوطنى الـ19 للحزب الشيوعى الصينى خطة عظيمة لتحقيق انتصار حاسم فى إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وإطلاق رحلة جديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة بشكل شامل فى سبيل تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية."

ووصف الأعمال لتحقيق الخطة بـ"مسيرة كبرى جديدة"، مضيفا بالقول :"ما زال الطريق طويلا غير أن الوقت ضيق ولا يسمح بالتهاون والتراخى.. لا يمكننا الركون إلى الواقع والتمتع بالرغد والرخاء ونسيان القلق."

ودعا الرئيس شى، الجميع لعدم نسيان الغاية الأصلية أبدا، وتذكر الرسالة والكفاح دائما بجهد دؤوب لخلق إنجازات مشرقة فى العصر الجديد.

وتماشيا مع المرحلة التاريخية الجديدة للتنمية الصينية والتجاوب مع التحول بشأن التناقض الاجتماعى الرئيسى فى البلاد، قال الرئيس شى، إن الصين سترفع راية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتثابر على التنفيذ الشامل لقرارات المؤتمر الوطنى التاسع عشر للحزب الشيوعى الصينى والجلستين الكاملتين الثانية والثالثة للجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب الشيوعى الصينى.

وتعهد الرئيس شى باتباع إرشاد الماركسية اللينينية وفكر ماو تسى تونغ ونظرية دنغ شياو بينغ وأفكار "التمثيلات الثلاثة" الهامة ومفهوم التنمية العلمية وفكر الاشتراكية ذات الخصائص الصينية فى العصر الجديد.

وشدد على ضرورة التمسك بالروح العملية المتمثلة فى التقدم ضمن إطار الاستقرار وبالفكرة التنموية المتجسدة فى جعل الشعب كأولوية، إلى جانب العمل على "الكفاح العظيم والمشروع العظيم والقضية العظيمة والحلم العظيم" وقال : "سندفع خطة التكامل الخماسى واستراتيجية الشموليات الأربع بشكل متناسق، من أجل فتح آفاق جديدة لقضية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية فى العصر الجديد."