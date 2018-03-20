الرئيس السيسى يهنئ جامعة الدول العربية بعيد تأسيسها

الرئيس السيسى يهنئ جامعة الدول العربية بعيد تأسيسهاالثلاثاء، 20 مارس 2018 03:27 م
الرئيس السيسى
(أ ش أ)
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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، أمين رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز الشريف إلى مقر جامعة الدول العربية، للتهنئة بمناسبة عيد تأسيس الجامعة.
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