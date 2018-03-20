الرئيس السيسى يهنئ جامعة الدول العربية بعيد تأسيسها







(أ ش أ)

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، أمين رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز الشريف إلى مقر جامعة الدول العربية، للتهنئة بمناسبة عيد تأسيس الجامعة.